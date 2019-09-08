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Кризис в Сирии
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СМИ: Турция и США приступили к патрулированию планируемой зоны безопасности в Сирии

По данным телеканала TRT, военный конвой выдвинулся из находящегося на границе с Сирией турецкого уезда Акчакале

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Турции и США приступили в воскресенье к первому совместному наземному патрулированию планируемой зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным телеканала TRT, военный конвой выдвинулся из турецкого уезда Акчакале, который расположен на границе с Сирией.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно ВС республики.

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