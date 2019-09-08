Премьер Греции назвал вредным соглашение Афин со Скопье о новом названии Македонии

АФИНЫ, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что так называемое Преспанское соглашение Афин со Скопье о переименовании бывшей югославской республики в Северную Македонию является вредным для греческой нации. Об этом глава правительства заявил в воскресенье на пресс-конференции, проходящей на 84-й международной ярмарке в Салониках. Его выступление транслируется греческим государственным телеканалом ERT3.

"Преспанское соглашение является вредным для страны соглашением, но оно ратифицировано, что означает, что его нельзя менять по своему усмотрению", - сказал Мицотакис, отметив, что указывал на это и в греческом парламенте до всеобщих выборов 7 июля этого года, на которых победила его партия "Новая демократия". "Это соглашение не предусматривает процедуры его изменения, оно только предусматривает контроль за осуществлением, и мы будем очень строгими в этом", - подчеркнул премьер.

По его словам, то, что сейчас необходимо как всей Греции, так и (северной греческой области) Македонии, - это скачок в развитии. Поэтому необходимо оказывать поддержку греческим македонским продуктам и македонским брендам. "Это нужно, чтобы победить в коммуникационной игре во всем мире, чтобы, когда кто-то слышит слово Македония, то он думает о греческой Македонии", - сказал Мицотакис.

Премьер также сообщил, что с главой правительства Северной Македонии Зораном Заевым не было назначено никакой встречи. "Но когда-нибудь это произойдет", - сказал Мицотакис.

Соглашение Афин со Скопье

Преспанское соглашение подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию своей страны. Парламент Греции ратифицировал соглашение 25 января. Ратификация этого документа ознаменовала завершение 27-летнего конфликта между Афинами и Скопье, в ходе которого Греция блокировала процесс приема Македонии в НАТО и ЕС. Ряд стран, включая Грецию, уже ратифицировал протокол вступления Северной Македонии в НАТО.

В ходе кампании перед досрочными парламентскими выборами в июле этого года лидер правоцентристской партии "Новая демократия" (НД), нынешний премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис резко критиковал заключенное соглашение со Скопье за использование в нем "принадлежащего Греции названия "Македония", однако пояснял, что ничего уже поделать нельзя, так как "ратифицированный парламентом страны международный договор невозможно расторгнуть в одностороннем порядке", тем более, что и в самом договоре указано на невозможность его одностороннего аннулирования. Он пообещал добиваться соблюдения прав предпринимателей области Македония (Север Греции) на право использования продукции с указанием на "македонское место происхождения товара" и следить за четким исполнением Скопье положений соглашения с Афинами в процессе принятия страны в Евросоюз. Лидер НД подчеркивал, что не отказывается от своего права блокировать этот процесс, если Скопье не будет соблюдать свои обязательства.