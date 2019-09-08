В Судане приведено к присяге новое переходное правительство

КАИР, 8 сентября. /ТАСС/. Новое переходное правительство Судана под руководством премьер-министра Абдаллы Хамдука приведено в воскресенье к присяге в Хартуме. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его информации, церемония официального вступления министров в должность прошла в присутствии главы Суверенного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Вечером кабинет министров соберется на свое первое заседание.

Это правительство стало первым с момента военного переворота и отстранения от власти президента Омара аль-Башира в апреле этого года. В его составе - 19 министров и шесть госминистров. МВД и Минобороны в соответствии с политическим соглашением между армией и оппозицией возглавили военные, остальные кандидаты были определены оппозиционным альянсом "За свободу и перемены". Министерство иностранных дел впервые в истории страны возглавила женщина. Представительницы прекрасного пола руководят также министерствами высшего образования, социального развития, молодежи и спорта. До сих пор остаются вакантными пост министра животноводства и госминистра.

Новому кабинету предстоит в ближайшие 39 месяцев переходного периода страны принять эффективные меры по преодолению тяжелейшего кризиса. Вызванная 20-летними санкциями тяжелая экономическая и финансовая ситуация в Судане усугубилась после провозглашения в 2011 году независимости Южного Судана, обернувшейся для Хартума потерей ряда нефтеносных районов. На фоне сильнейшей инфляции, девальвации национальной валюты, стремительного роста цен на основные продукты питания, острого дефицита товаров в конце прошлого года в стране начались массовые акции протеста, которые привели в конечном итоге к военному перевороту 11 апреля этого года. Армия отстранила правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

В августе Военсовет и альянс после длившихся несколько месяцев сложных переговоров и разногласий пришли к долгожданному соглашению по распределению властных полномочий, а 21 августа в Судане начал действовать управляющий Суверенный совет в составе 11 военных и гражданских представителей. В тот же день был приведен к присяге новый глава правительства.