Милиция усилила охрану здания ЦИК Абхазии

СУХУМ, 8 сентября. /ТАСС/. Охрана здания Центризбиркома Абхазии, где в воскресенье состоялся второй тур выборов президента, усилена, сообщил ТАСС глава МВД Гарри Аршба.

"Охрана здания ЦИК усилена силами сотрудников милиции и спецотряда особого назначения. Ситуация спокойная, без происшествий", - сказал Аршба.

Он добавил, что увеличивается число людей у штабов кандидатов - действующего президента Рауля Хаджимбы и лидера оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхаса Квицинии.

Во втором туре для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 25% (в первом туре - не менее 50% - прим. ТАСС), а победитель определяется простым большинством голосов. На 18:00 мск явка составила 50,99%.

Если кандидат "против всех" набирает простое большинство голосов, назначаются новые выборы, которые проводятся в течение двух месяцев. Если оба кандидата наберут одинаковое количество голосов, то, независимо от того, сколько будет голосов "против всех", выборы будут считаться несостоявшимися и назначаются новые.

В первом туре, состоявшемся 25 августа, Хаджимба и Квициния набрали 24,83% и 22,91% голосов избирателей.