В Британии вступит в силу билль, обязывающий правительство отсрочить Brexit

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Законопроект, обязывающий правительство Великобритании запросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку Brexit и не допускающий возможность выхода из ЕС без сделки, как ожидается, обретет в понедельник статус закона. Для этого билль, за который на прошлой неделе проголосовали обе палаты британского парламента, должен получить так называемую королевскую санкцию, то есть быть одобрен королевой Елизаветой II.

Правительство премьер-министра Бориса Джонсона, выступающее против затягивания переговоров, не смогло препятствовать появлению этого законопроекта, внесенного оппозиционными партиями при поддержке некоторых членов правящей Консервативной партии. При этом у Джонсона до последнего момента оставалась возможность не подать этот билль монарху на подпись и таким образом избежать его принятия. Однако правительство Великобритании отказалось идти на этот шаг, который усилил бы политический кризис.

Вместе с тем премьер обещал, что ни при каких обстоятельствах не попросит Брюссель об отсрочке. По информации газеты "Дейли телеграф", в письме членам Консервативной партии Джонсон написал: "Они только что приняли закон, который заставит меня умолять Брюссель продлить крайний срок реализации Brexit. Этого я не сделаю никогда".

Вплоть до тюремного срока

Это заявление местные политические аналитики расценили как готовность премьера нарушить закон и не следовать указаниям парламента. Бывший глава Королевской прокурорской службы Великобритании Кен Макдональд в интервью телеканалу "Скай ньюс" предупредил, что при таком шаге Джонсону грозит тюремный срок. Такое развитие ситуации возможно, если Джонсон откажется выполнять постановление суда, который поддержит позицию парламента. По информации Би-би-си, группа британских депутатов от разных партий уже выразила намерение подать иск против главы правительства, если он не станет соблюдать закон.

Сначала отсрочка, потом выборы

В понедельник в Палате общин также запланировано повторное голосование по предложению Джонсона провести 15 октября досрочные выборы. Таким образом премьер пытается перехватить инициативу у депутатов - получив большинство в парламенте, он сможет принять свои законы и вывести страну из ЕС без сделки.

Лейбористская партия вместе с другими оппозиционными политическими силами в парламенте не согласна поддерживать досрочные выборы до 31 октября - запланированной даты выхода из Евросоюза. Они хотят сначала убедиться в том, что Джонсон запросит отсрочку, и только потом дать согласие на выборы. На прошлой неделе оппозиция не поддержала досрочное волеизъявление и, как ожидается, поступит так и 9 сентября.

Все эти события проходят на фоне острейшего кризиса в правящей партии. Из рядов тори за поддержку билля о Brexit был изгнан 21 депутат, в том числе несколько бывших министров. В знак несогласия с этим, а также с позицией кабинета министров по Brexit в отставку со своих постов ушли младший брат Джонсона, замминистра образования Джо Джонсон, и министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд. Они покинули и партию, которая на прошлой неделе и без их демарша утратила большинство в Палате общин.

После заседания 9 сентября работа британского парламента будет приостановлена до 14 октября. Это было сделано по инициативе Джонсона - несмотря на громкие протесты оппозиции, он воспользовался своим правом и получил на это санкцию у монарха. В то же время, как указывают аналитики, билль о Brexit, который должен обрести в понедельник статус закона, а также отказ лейбористов проводить досрочные выборы, по сути, лишили его контроля над процессом выхода из ЕС.