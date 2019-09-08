Telegraph: правительство Джонсона планирует обойти закон, обязывающий его отложить Brexit

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона рассматривает несколько планов, которые должны позволить ему законным путем обойти действие закона об отсрочке Brexit. Об этом сообщила в воскресенье вечером на своем сайте газета Daily Telegraph, ссылающаяся на источники в британском правительстве.

На минувшей неделе британский парламент принял закон, который обязывает правительство просить у ЕС о новом переносе даты Brexit в случае, если до 19 октября Лондон и Брюссель так и не договорятся об условиях "развода". Однако, по словам собеседников издания, Джонсон, настаивающий на том, что королевство должно покинуть ЕС не позднее 31 октября, намерен убедить ЕС не соглашаться на новую отсрочку. Вместе с официальным запросом правительство может направить в Брюссель письмо с изложением своей позиции, отличающейся от позиции парламентского большинства, и напрямую указать, что не хочет переносить дату выхода из Евросоюза с 31 октября на 31 января.

"Мы намерены воспрепятствовать любой отсрочке. Пораженческий закон будет иметь значение только в том случае, если нам будет предложена отсрочка, однако, когда наш план станет понятен, то весьма вероятно, что такого предложения не последует", - заявил источник газеты, по словам которого у кабмина есть в запасе и план на случай, если Брюссель согласится на перенос Brexit.

Угроза того, что правительство обойдет закон, позволивший парламенту перехватить контроль над процессом выхода страны из ЕС и призванный исключить возможность "жесткого" Brexit, может вынудить оппозицию поддержать предложение правительства о проведении досрочных выборов в Палату общин. Голосование по этому вопросу должно состояться в понедельник и, по словам собеседника Daily Telegraph, оно станет последней для оппозиции возможностью бросить правительству вызов до того, как работа парламента будет приостановлена до середины октября.

Судьба Brexit

4 сентября правительство Джонсона потерпело крупное поражение в парламенте. Оппозиции удалось провести через Палату общин законопроект, который должен обязать правительство отсрочить Brexit на три месяца, если до 19 октября Лондон не достигнет сделки с Брюсселем. Билль был быстро утвержден Палатой лордов и вступит в силу после того, как его подпишет королева Елизавета II, что может произойти уже в понедельник. В тот же день Джонсон намерен повторно поставить перед парламентом вопрос о проведении досрочных выборов в Палату общин.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй - предшественницы Джонсона на премьерском посту. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который пообещал, что не допустит новой отсрочки Brexit, и что страна покинет ЕС без сделки с Брюсселем, если тот не согласится с требованиями Лондона.