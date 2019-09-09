Штаб Хаджимбы призвал оппозиционера Квицинию признать итоги выборов президента Абхазии

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Штаб Рауля Хаджимбы призвал лидера оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квицинию признать победу действующего президента на выборах главы Абхазии, состоявшихся 8 сентября. Об этом сообщил в понедельник ТАСС кандидат в вице-президенты, баллотирующийся с Хаджимбой, Аслан Барциц.

"Победа одержана, победа убедительная. Победа одержана Хаджимбой в честных выборах. Никаких эксцессов во время выборной кампании, в день выборов никаких жалоб и никаких существенных нарушений, которые могут повлиять на результат, не было зафиксировано. Поэтому, я думаю, что разумным будет признать итоги, поздравить, и на этом закончить эту выборную кампанию", - сказал Барциц.

Он отметил, что штаб Хаджимбы не будет вести переговоры с оппозицией по вопросу пересмотра итогов голосования. "Никаких переговоров по этому поводу [результатам выборов] вести не будем. Это исключено. Единственное, если мы говорим о судьбе народа и государства, мы готовы разговаривать со всеми политическими силами в стране, которые готовы служить стране и народу", - добавил собеседник.

Хаджимба, по предварительным данным ЦИК, побеждает во втором туре выборов главы республики с 47,38% голосов. Его оппонент, лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния, получивший 46,19%, не признает результаты и намерен их оспорить.

В ЦИК Абхазии ранее заявили, что второй тур выборов прошел без нарушений, явка, по предварительным данным, составила 65,98%.