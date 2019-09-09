СМИ: прокуратура Молдавии проводит обыски в мэрии Кишинева

КИШИНЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Молдавии проводят обыски в офисах мэрии Кишинева. Об этом информирует в понедельник телеканал Publika.

Прокуроры совместно с сотрудниками службы внутренней безопасности МВД проводят обыски в офисах мэрии, уточнил Publika. Эту информацию телеканалу подтвердил представитель прокуратуры Кишинева Штефан Шаптефрац, сообщивший, что обыски проходят в рамках двух уголовных дел. Они связаны с нарушениями при управлении публичной собственностью, которые повлекли ущерб в особо крупных размерах.

Представители правоохранительных органов обещают предоставить подробности позднее.