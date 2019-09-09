Заседание парламента по вопросу доверия правительству Словакии не состоялось

ПРАГА, 9 сентября. /ТАСС/. Внеочередное заседание Национального совета (парламента) Словакии по вопросу вынесения вотума недоверия правительству социал-демократа Петера Пеллегрини в понедельник не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом сообщили ТАСС в секретариате председателя высшего законодательного органа.

"Председатель Национального совета Андрей Данко принял решение, что вопрос о доверии правительству будет рассматриваться последним пунктом программы очередного заседания парламента, которое начнется во вторник, 10 сентября, - сказали в секретариате. - В понедельник внеочередное заседание, которое первоначально было назначено на прошедшую пятницу, не состоялось вновь из-за отсутствия кворума".

Дело в том, что в зале заседаний собралось менее половины парламентариев, тогда как, согласно регламенту, при рассмотрении вопроса о вынесении вотума недоверия должно присутствовать минимум 76 из 150 депутатов высшего законодательного органа республики.

С инициативой созыва внеочередного заседания выступили 32 депутата от партий оппозиции. Они требуют отставки премьера из-за оказываемой им, по их мнению, поддержки занимающим высокие государственные посты соратникам по партии "Направление - социальная демократия", в отношении которых существует подозрение о наличии в прошлом контактов с лицами, причастными к убийству репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.

Правительственная коалиция, в которую, кроме социал-демократов, входят Словацкая национальная партия и партия "Мост - Хид", располагает 75 мандатами.

Политологи прогнозируют, что инициаторы созыва внеочередного заседания парламента не смогут заручиться поддержкой большинства депутатов и на его предстоящем очередном заседании. В рядах оппозиции отсутствует единство, и часть парламентариев воздержится от голосования или проголосуют против вынесения вотума недоверия правительству премьера Пеллегрини.

Президент готова назначить правительство чиновников

Между тем президент Словакии Зузана Чапутова, симпатизирующая инициаторам попытки сбросить действующий кабмин, заявила, что рассматривает возможность назначить временное правительство из числа чиновников-профессионалов. Это произойдет, если будет вынесен вотум недоверия, и Пеллегрини со своей командой уйдет в отставку. Высший исполнительный орган республики в таком составе действовал бы до парламентских выборов, которые в марте 2020 года предстоят в Словакии.

Убийство журналиста

По делу об убийстве Куциака проходят пять обвиняемых, среди которых предполагаемый убийца, заказчик преступления и посредник, обеспечивавший связь между ними. В заключении находятся четверо из них. Эти четверо также обвинены в подготовке еще трех убийств - адвоката и двух прокуроров.

Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о наличии контактов двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьера лидера партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Пеллегрини.