"Талибан" заявило, что прекратит атаки на американцев при подписании мирного соглашения

ТАСС, 9 сентября. Сторонники движения "Талибан" (запрещено в РФ) прекратят нападения на американских военнослужащих, находящихся в Афганистане, только после того, как США подпишут мирное соглашение, к которому стороны пришли на переговорах в Катаре. Об этом, как сообщил телеканал Al Jazeera, заявил в понедельник официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" Мухаммад Сохаил Шахин.

"Мы ["Талибан"] прекратим нападения на американцев только в том случае, если они [США] не будут атаковать наши позиции и подпишут соглашение о мире", - сказал Шахин. По его словам, талибы "приняли приглашение американского президента Дональда Трампа прибыть в его резиденцию в Кэмп-Дэвиде, однако готовы это сделать только после подписания достигнутых в Катаре договоренностей".

Он также сообщил, что об участии представителей правительства Афганистана в диалоге можно будет говорить только после подписания соглашения с Вашингтоном. "После вывода американских войск, - как считает представитель "Талибан", - в восстановлении Афганистана примут участие все без исключения афганцы".

2 сентября американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад встретился с афганским президентом Ашрафом Гани и представил ему проект мирного соглашения, достигнутого между талибами и вашингтонской администрацией. В субботу Трамп заявил, что отменил запланированные на 8 сентября встречи с представителями "Талибана" и Гани, а также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию с талибами после теракта в Кабуле, ответственность за который взяли на себя сторонники движения.

За последний год США и талибы провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.