Южная Осетия и Грузия вновь продолжат переговоры по ситуации на границе 13 сентября

ЦХИНВАЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Южная Осетия и Грузия продолжат переговоры по ситуации на границе в районе югоосетинского села Уста (Цънелис), где ранее был выставлен грузинский полицейский блокпост, 13 сентября на технической встрече в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), сообщил ТАСС в понедельник глава югоосетинской делегации в рамках МПРИ Егор Кочиев.

"Мы договорились, что следующая техническая встреча в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, состоится в пятницу, 13 сентября, на границе Южной Осетии с Грузией в районе населенного пункта Эргнет. Единственный вопрос повестки - ситуация с выставлением незаконного грузинского полицейского блокпоста в селе Цънелис, и пока он не будет решен, других вопросов для обсуждения не будет", - заявил Кочиев.

Он подчеркнул, что "позиция югоосетинской стороны остается неизменной - грузинский полицейский блокпост должен быть снят".

О ситуации на границе

Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его. На встрече в формате МПРИ 29 августа при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза делегация Южной Осетии потребовала убрать грузинский блокпост и покинула встречу из-за отказа Грузии пойти на компромисс.

После этого Южная Осетия выставила у села блокпосты и усилила присутствие в приграничном районе. По инициативе югоосетинской стороны 30 августа состоялась техническая встреча участников формата МПРИ, где обсуждался вопрос о снятии грузинского блокпоста. Стороны вновь не пришли к компромиссу, и было решено продолжить обсуждение 2 сентября. Единственное требование югоосетинской стороны - снятие блокпоста грузинской стороной.

Пятого сентября сообщалось, что Южная Осетия заняла одну из высот на линии границы с Грузией в районе села Уиста и подняла флаг республики на западной точке югоосетино-грузинской границы.

По данным КГБ республики, линия прохождения госграницы Южной Осетии обозначена "в декрете Всегрузинского центрального исполнительного комитета советов и Совета народных комиссаров ССР Грузии об образовании автономной области Юго-Осетии в качестве линии административной границы автономной области".

В Цхинвале называют свои действия гуманитарной акцией, которая носит исключительно мирный характер. Там подчеркивают, что "пограничный пост на стратегически важной высоте препятствует попыткам грузинской стороны установить контроль над частью территории Южной Осетии в районе населенного пункта Уиста" и "направлен на обеспечение безопасности проживающих в там граждан республики".