Празднование 71-й годовщины образования КНДР прошло без традиционного военного парада

ПХЕНЬЯН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Жители КНДР отметили в понедельник 71-ю годовщину образования народной республики без традиционного военного парада и массовых шествий, сообщает корреспондент ТАСС в Пхеньяне. Проходившие мероприятия больше напоминали семейные торжества, а не национальный праздник, так как жители столицы КНДР посещали их с детьми, а также в компании друзей и родственников.

Отсутствие военного парада в нынешнем году объясняется тем, что дата не круглая. Последняя подобная демонстрация военной мощи КНДР состоялась в прошлом году во время празднования 70-летнего юбилея со дня образования народной республики.

Еще одной из возможных причин необычно спокойной атмосферы в Пхеньяне наблюдатели называют политическую установку лидера страны Ким Чен Ына, который стремится к миру и рассчитывает на скорое возобновление переговоров с США о денуклеаризации Корейского полуострова.

Свадебные церемонии вместо парада

В Пхеньяне традиционным центром торжеств стала возвышенность Мансудэ, на которой установлены гигантские бронзовые статуи основателя народной республики Ким Ир Сена и великого полководца Ким Чен Ира. Рано утром тысячи жителей столицы КНДР направились туда, чтобы возложить цветы и почтить память великих вождей.

Особенностью празднования дня образования республики в нынешнем году стало небывалое число свадебных процессий. На холме Мансудэ можно было наблюдать, как десятки пар молодоженов вместе с сопровождавшими их родственниками и друзьями поднимаются по дорожкам к мемориальному комплексу. Интересно, что во время церемоний фотографирования свадебных пар на фоне гигантских статуй некоторые женихи поднимали вверх вытянутую руку, также как ее держит вглядывающийся в будущее бронзовый Ким Ир Сен.

В течение дня на главных площадях Пхеньяна прошли различные культурные мероприятия: музыкальные коллективы исполняли патриотические песни, сотни людей, одетые в красочные костюмы, исполняли народные танцы. Во дворцах культуры и театрах прошли концерты и театральные представления.

Власти Пхеньяна украсили проспекты национальными флагами, политическими плакатами, изображающими достижения социалистической науки и техники, а также лозунгами "Да здравствует КНДР". Корейское центральное телевидение в течение дня демонстрировало фильмы, повествующие о трудностях, которые пришлось преодолеть республике после образования 9 сентября 1948 года, особая роль в этих кинолентах отводится рассказу о заслугах основателя страны Ким Ир Сена.

"Великая держава, которая гордится независимостью"

Центральная газета "Нодон синмун" в день 71-й годовщины образования республики опубликовала комментарий, в котором КНДР названа великой страной, гордящейся независимостью.

"КНДР является великой и мощной державой, которая гордится своей независимостью и мчится вперед благодаря принципу опоры на собственные силы, - отметили авторы комментария. - КНДР, небольшая страна по территории и численности населения, ярко светит как могущественная и независимая держава и занимает лидирующую позицию в управлении мировыми политическими тенденциями".

При этом в статье подчеркивается, что за свою более чем 70-летнюю историю КНДР добилась больших успехов в строительстве "социалистического государства, центральную роль в котором играют народные массы".

Марки с изображением Ким Чен Ына и Трампа

В преддверии 71-й годовщины образования страны в КНДР выпустили марки, на которых вместе изображены Дональд Трамп и Ким Чен Ын, что является беспрецедентным событием в истории филателии народной республики. Три почтовых блока посвящены историческому саммиту в Сингапуре, где в июне прошлого года впервые встретились американский президент и председатель Госсовета КНДР. На новых марках Трамп и Ким Чен Ын улыбаются, жмут друг другу руки и подписывают совместную декларацию саммита.

Еще один почтовый блок посвящен третьей по счету встрече лидеров двух стран, которая состоялась 30 июня в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея. При этом бросается в глаза отсутствие марки, посвященной второму саммиту КНДР - США в Ханое в феврале нынешнего года, который завершился безрезультатно.

Сейчас ключевой темой в отношениях КНДР и США является вопрос возобновления переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова и снятии санкций Совета Безопасности ООН, введенных против народной республики. Президент США по итогам встречи с Ким Чен Ыном 30 июня сообщил, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры на рабочем уровне, однако в течение прошедших двух месяцев возобновление контактов не произошло.

О дружбе России и КНДР

Президент РФ Владимир Путин одним из первых зарубежных лидеров поздравил Ким Чен Ына с днем образования КНДР, прислав поздравительную телеграмму, сообщило рано утром в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый господин Ким Чен Ын, примите искренние поздравления по случаю 71-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики, - отмечается в телеграмме. - Отношения между Российской Федерацией и КНДР носят дружественный, конструктивный характер - это в полной мере подтвердила наша апрельская встреча во Владивостоке".

"Убежден, что дальнейшее развитие двустороннего диалога и сотрудничества на различных направлениях отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом, - подчеркнул Путин. - Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР - счастья и благополучия".

Наиболее важным событием в отношениях РФ и КНДР в 2019 году стали переговоры лидеров 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Владимир Путин и Ким Чен Ын обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, при этом владивостокский саммит стал их первой личной встречей. После завершения переговоров Путин отметил, что Ким Чен Ын является "интересным и содержательным собеседником", а лидер КНДР назвал состоявшийся обмен мнениями "очень содержательным".

В ходе саммита на острове Русский лидер КНДР пригласил Путина посетить Пхеньян. Впоследствии Россия направила Ким Чен Ыну приглашение посетить Москву для участия в праздновании 75-й годовщины Победы в мае 2020 года.