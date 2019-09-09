Президент ЮАР осудил беспорядки в Йоханнесбурге

ПРЕТОРИЯ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса решительно осудил произошедшие в минувшее воскресенье в Йоханнесбурге беспорядки, в результате которых погибли два человека. Специальное заявление главы государства распространила в понедельник его пресс-служба.

"Правительство не допустит, чтобы акты беззакония и насилия ставили под угрозу безопасность и имущество миллионов южноафриканцев и находящихся в стране многочисленных законопослушных иностранных граждан, которые имеют право жить и работать в безопасности", - подчеркнул Рамапоса.

Он также призвал правоохранительные органы ЮАР проявлять твердость в отношении лиц, занимающихся самосудом. "Беззаконие, травмы и смерть наносят огромный психологический и экономический ущерб, который длится еще долго после того, как жертвы похоронены, произведены аресты и расчищены улицы", - заметил Рамапоса. Глава государства указал, что подобные акты насилия подрывают усилия правительства по экономическому и социальному развитию страны.

Очередной всплеск насилия произошел в воскресенье в центре Йоханнесбурга, когда возбужденная толпа начала громить магазины, бить камнями окна домов, нападать на случайных прохожих. Как сообщила радиостанция SABC, только на одной из центральных улиц города были разграблены и подожжены 15 магазинов. Нападения сопровождались требованиями немедленной депортации из ЮАР иностранцев.