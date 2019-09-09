В Праге 11-13 сентября пройдет экономико-экологический форум ОБСЕ

ПРАГА, 9 сентября. /ТАСС/. ОБСЕ проведет в Праге 11-13 сентября 27-й экономико-экологический форум. Об этом ТАСС сообщил в понедельник пресс-секретарь словацкого МИД Борис Гандел.

"Главными темами форума станут безопасность и экономическое развитие в регионе ОБСЕ, - отметил он. - Предстоит обсуждение, как лучше обеспечить их через сотрудничество [государств-членов организации] в сфере энергетики и новых технологий".

В течение трех дней работы форума на нем выступят представители международных организаций, государственных органов управления, эксперты из академической сферы, коммерческого сектора и ответственные сотрудники неправительственных организаций.

В первый день работы форума ожидаются выступления действующего председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака, генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера и главы чешского внешнеполитического ведомства Томаша Петржичека. Они примут участие в церемонии его открытия.

Форум пройдет во дворце МИД Чехии, где в среду также состоятся переговоры Лайчака и Петржичека. Министры обсудят перспективы развития Евросоюза после выхода из его состава Великобритании, вопросы регионального сотрудничества между странами Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Венгрия и Польша), а также ход подготовки к совместному заседанию словацкого и чешского правительств, которое запланировано на 11 ноября.