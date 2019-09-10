Чехия ожидает положительных итогов консультаций по авиасообщению с Россией

ПРАГА, 10 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта Чехии готово к проведению консультаций с российскими партнерами по пассажирскому авиасообщению между республикой и РФ, которые состоятся 13 сентября в Праге. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель ведомства Франтишек Емелка.

"Мы полностью готовы к встрече с российскими коллегами, которая должна пройти 13 сентября в Праге, и ожидаем положительный результат", - сказал он. Консультации пройдут на уровне руководителей отделов гражданской авиации министерств транспорта РФ и Чехии.

Предыдущий раунд переговоров состоялся в июле в Москве. Транспортные ведомства РФ и Чехии, по словам Емелки, интенсивно взаимодействуют с целью скорейшего достижения постоянно действующего соглашения о пассажирских авиаперевозках. Оно может быть подписано до конца сентября.

Между РФ и Чехией действует временная договоренность о сохранении числа рейсов национальных перевозчиков в воздушном пространстве обеих стран. Прага заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации, возникшей в пассажирских авиаперевозках с РФ.

2 июля по требованию чешской стороны российские авиакомпании были вынуждены сократить или полностью остановить полетную программу в Чехию. Так, "Аэрофлот" сократил количество рейсов из Москвы в Прагу с шести до двух в день. Лоукостер "Победа" с 4 июля был готов приостановить полеты из Москвы в Карловы Вары, а "Уральские авиалинии" - из Екатеринбурга в Прагу.

По данным источника ТАСС, решение чешской стороны ограничить полеты российских перевозчиков было связано с тем, что власти двух стран не смогли договориться и согласовать перелет самолета компании Czech Airlines из Праги в Сеул через воздушное пространство России.