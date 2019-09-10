CNN: у Помпео требуют объяснений причин задержки второго пакета санкций по делу Скрипалей

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель подкомитета по надзору и государственной реформе нижней палаты Конгресса США Стивен Линч (демократ от штата Массачусетс) направил запрос госсекретарю Майклу Помпео о причинах задержки почти на девять месяцев введения Соединенными Штатами в силу второго пакета антироссийских санкций по делу Скрипалей. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

Она изложила попавшие в ее распоряжение два письма конгрессмена, адресованные главе внешнеполитического ведомства США. Линч в первом письме, датированном 5 августа, запросил информацию о том, кто в американской администрации распорядился ввести в отношении РФ первый пакет санкций. Законодатель также хотел получить от Помпео копию рекомендаций по санкциям, предназначенных для Белого дома, список должностных лиц, одобривших второй пакет антироссийских санкций, стенограмму беседы по телефону президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в июле и ряд других документов.

По данным телекомпании, конгрессмен, не дождавшись ответа госсекретаря к положенному сроку 23 августа, направил Помпео второе письмо в минувший понедельник. В этом послании Линч повторил свой первый запрос и выразил тревогу в связи недостаточным, по его мнению, охватом новых санкций. "Согласно бывшим должностным лицам Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, Госдепартамента и Министерства финансов, эти санкции назрели давно, однако являются незначительными и едва заденут российскую экономику", - написал конгрессмен, призвав Помпео придать антироссийским рестрикциям сущностный и действенный характер.

Второй пакет антироссийских санкций США по делу Скрипалей вступил в силу 26 августа 2019 года после публикации соответствующего документа в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства). Ограничительные меры включают в себя противодействие Вашингтона предоставлению займов, финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд, запрет американским банкам участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству, а также ограничения экспорта ряда товаров и технологий.

В августе прошлого года американская администрация применила первый пакет санкций и ввела запрет на поставку России продукции двойного назначения, сделав ряд исключений. Юридическим основанием для этого послужил американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.