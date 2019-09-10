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МИД Польши предложил обучать в республике новых украинских дипломатов и чиновников

Такое образование позволит им "чувствовать себя увереннее, лучше представлять интересы своей страны", считает глава ведомства

ВАРШАВА, 10 сентября. /ТАСС/. Польское Министерство иностранных дел ведет переговоры с Украиной об организации обучения для украинских чиновников в Дипломатической академии МИД Польши. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел республики Яцек Чапутович.

"Мы предложили обучение новым украинским элитам в Дипломатической академии в виде курсов для их подготовки к политической жизни в своей стране. Мы хотели бы делиться опытом Польши - страны, которая прошла период трансформации, подготовки к членству в ЕС и НАТО. Это касается не только украинских дипломатов, но и политиков, чиновников - всех участников политической жизни", - сказал польский министр.

Как считает Чапутович, такое образование позволит украинским чиновникам "чувствовать себя увереннее, лучше представлять интересы своей страны".

Дипломатическая академия МИД Польши - образовательный центр внешнеполитического ведомства республики, где ведется профессиональная подготовка будущих работников министерства в стране и за ее пределами.

Теги
УкраинаПольшаЧапутович, Яцек
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