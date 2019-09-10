{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп готов встретиться с руководством Ирана без предварительных условий

В Вашингтоне поддерживают кампанию максимального давления на Тегеран, отметил министр финансов США Стивен Мнучин

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов встретиться с руководством Ирана без предварительных условий, но придерживается линии на оказание максимального давления на Тегеран. Об этом заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин на совместном брифинге с госсекретарем Майклом Помпео.

"Президент Дональд Трамп, госсекретарь Майкл Помпео и я полностью придерживаемся линии на оказание максимального давления [на Иран]. Мы ввели против Ирана столько санкций, сколько [не вводили] в отношении кого-либо, - отметил он. - Это абсолютно работает".

"Президент четко заявил, что может встретиться [с руководством Ирана] без предварительных условий, но мы поддерживаем кампанию максимального давления", - подчеркнул Мнучин.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Мнучин, Стивен
Публикация о покинувшем Россию информаторе ЦРУ
Помпео: данные об операции по вывозу спецслужбами США агента из РФ фактологически неверны
Госсекретарь США прокомментировал появившуюся в СМИ информацию
Читать полностью