СМИ: пять ракет запущены из Газы по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сентября. /ТАСС/. Пять ракет выпущены во вторник из сектора Газа по израильским городам Ашкелон и Ашдод, по меньшей мере одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным издания, в результате ракетного обстрела пострадавших нет, но было прервано выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который приехал в Ашдод с предвыборной речью. Парламентские выборы в Израиле назначены на 17 сентября.

Между тем, как сообщила армейская пресс-служба, из сектора Газа по Израилю были запущены две ракеты, обе перехвачены системой ПВО "Железный купол".

"Два запуска ракет были осуществлены из сектора Газа по израильской территории, оба перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в распространенном военными заявлении. Ранее в пресс-службе сообщили, что сирены воздушной тревоги сработали в крупных городах Ашкелон и Ашдод на юге еврейского государства.