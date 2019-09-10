СМИ: правительство Судана и вооруженные группировки пришли к всеобъемлющему соглашению

КАИР, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство Судана и противостоящие ему вооруженные группировки, которые базируются в Южном Судане, сумели достичь всеобъемлющего соглашения. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia со ссылкой на советника по безопасности южносуданского президента.

"Соглашение достигнуто, в среду будет обнародовано соглашение о принципах", - сказал он.

С понедельника в столице Южного Судана Джубе проходят консультации делегации управляющего Суверенного совета страны во главе с замглавы Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) с руководителями вооруженных движений и группировок, цель которых - достижение всеобъемлющего политического урегулирования в районах Дарфур, Южный Кордофан и Голубой Нил. В четверг в Джубу с визитом направляется и суданский премьер Абдалла Хамдук.

Как заявил во вторник по итогам переговоров в Джубе Хамидти, "переговоры в Джубе направлены на согласование и выработку дорожной карты мирного урегулирования с вооруженными движениями". "Происходящее сейчас в Джубе устанавливает окончательный и всеобъемлющий мир в Судане, - отметил он. - Мы надеемся достичь окончательного мирного соглашения в течение одного месяца". По словам замглавы Суверенного совета, "без мира невозможно достичь безопасности, стабильности и развития, без которых страдает суданский народ как на севере, так и на юге". "Хоть и разделенные границей, мы все равно остаемся одним народом", - добавил он.

Среди представленных на переговорах в Джубе оппозиционных групп - Суданское народно-освободительное движение, Демократическая юнионистская партия и ряд других объединений, которые много лет вели борьбу против режима свергнутого в апреле этого года президента Омара аль-Башира и сейчас стремятся быть вовлеченными в происходящие в стране политические процессы.

Так, Суданское народно-освободительное движение черных националистов много лет вело вооруженную борьбу за независимость штатов Южный Кордофан и Голубой Нил. Вспыхнувший в 2011 году конфликт в Южном Кордофане, расположенном к северу от местности, где сейчас проходит государственная граница между Южным и Северным Суданами, в следующем году перерос в пограничный конфликт между двумя странами. Конфликт, в основе которого лежит давняя межэтническая рознь между арабоязычным исламским Севером и христианско-анимистическими племенами Юга, усугубляется наличием значительных запасов углеводородов в спорных пограничных провинциях Абьей, Эль-Вахда и Южный Кордофан. Действующий режим прекращения огня не привел к достижению окончательного мирного урегулирования.