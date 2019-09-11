СМИ: борьба США с терроризмом привела к всплеску глобального экстремизма

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Борьба Соединенных Штатов с терроризмом привела к хаосу в различных точках планеты и глобальному всплеску экстремизма. Такую точку зрения высказали в среду политические обозреватели китайской газеты Global Times.

"США - самая влиятельная страна в мире, поэтому на нее возлагается особая ответственность за обеспечение порядка на нашей планете, чтобы она стала более мирной. К сожалению, Вашингтону не удалось выполнить эту задачу: своими капризами, эгоизмом и даже грубостью Соединенные Штаты показали всем плохой пример, - говорится в редакционном материале издания. - Америка не смогла искоренить терроризм, который в последние годы распространился на еще более обширной территории с вовлечением все большего числа радикально настроенных личностей".

Авторы подчеркивают, что ситуация на Ближнем Востоке за последние годы претерпела значительные изменения. В частности, по их мнению, США уже перестали играть в противостояние между Израилем и арабским миром, но вместо этого "под лозунгами демократии" принялись вносить раздор между отдельными общественно-социальными группами региона. "Вашингтон выиграл в краткосрочной перспективе, ввергнув эту часть планеты в состояние хаоса", - отмечается в статье.

Обозреватели указывают на крайне негативную роль, которую Соединенные Штаты в последнее время играют на международной арене, "создавая беспорядки повсюду, к чему бы ни прикоснулись".

"Свободный и открытый глобальный экономический порядок, как и структура международной безопасности, опирающаяся на принципы демилитаризации и контроля над вооружениями, оказались раздроблены. США живут на иждивении, почивая на лаврах прошлого, порождая повсюду все большее недовольство и даже ненависть. Американские советники, отвечающие за формулировку государственной политики, поддерживают иррациональные стратегические проявления, поощряя в своей стране подъем национализма", - подчеркивается в статье.