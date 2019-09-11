Британский генерал призвал власти страны готовиться к новому противостоянию с Россией

ТАСС, 11 сентября. Командующий объединенными силами Великобритании Патрик Сандерс предложил перевести правительственный комитет Cobra, собирающийся для разрешения чрезвычайных ситуаций, на непрерывный режим работы из-за угрозы нового витка противостояния с Россией, схожего с "Большой игрой" - борьбой Российской и Британской империй за влияние в Центральной и Южной Азии в XIX веке. Об этом сообщила во вторник газета The Daily Telegraph.

По ее сведениям, Сандерс считает, что гибридные угрозы от таких стран, как Россия и Китай, могут представлять собой "новую форму "Большой игры", но на стероидах", поэтому для оперативного реагирования на них необходима новая система координации действий британских властей.

"Создание оперативного центра или механизма за рамками Cobra, а также кризисных центров, которые есть у нас сейчас, - это необходимая составляющая для большей стойкости Великобритании перед стратегическими угрозами", - приводит издание слова Сандерса.

Генерал также отметил слаженную работу правительства в "деле Скрипалей", которая, по его мнению, сплотила все государственные департаменты в кризисной ситуации.

Комитет Cobra существует с 1970-х годов прошлого века для реагирования на чрезвычайные ситуации. В зависимости от предмета созыва комитета, его состав может варьироваться. Как правило, в него входят руководители экстренных служб, главы британской контрразведки МИ-5 и полиции, а также начальники профильных ведомств.

"Дело Скрипалей"

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ (Главного разведывательного управления, ныне Главного управления Генштаба ВС РФ) Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.