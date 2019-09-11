Главным военным прокурором Украины назначен Виктор Чумак

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил своим заместителем - главным военным прокурором Виктора Чумака, который был депутатом Верховной рады двух предыдущих созывов. Об этом в среду сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Генеральный прокурор <...> подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором", - отметили в ведомстве.

Чумак ранее работал в Национальной академии государственной пограничной службы Украины в Хмельницком, где возглавлял кафедру военного права. В 2000 году возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны госграницы Украины. В 2004 году ушел с государственной службы в Международный центр перспективных исследований, а в 2010 году создал собственный аналитический центр - Украинский институт публичной политики.

В 2012 году впервые стал депутатом Рады, в 2014 году переизбирался в парламент. На выборах президента Украины в 2019 году возглавлял штаб кандидата Анатолия Гриценко.