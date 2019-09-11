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Кризис в Сирии

Меркель призвала как можно скорее запустить политический процесс в Сирии

ЕС должен более заметно проявлять себя при разрешении сирийской ситуации, считает канцлер Германии

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС прилагать больше усилий для урегулирования конфликта в Сирии, а также высказалась за скорейший запуск политического процесса в ближневосточной республике. С таким заявлением она выступила в среду на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету.

По словам Меркель, ЕС должен более заметно проявлять себя, в том числе "при разрешении ситуации в Сирии". "Необходимо, наконец, запустить политический процесс, чтобы сирийцы, которые живут за пределами страны, или жители, которые являются беженцами внутри Сирии, получили шанс найти на своей родине политический порядок, который не определен диктатурой", - утверждала канцлер.

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Меркель, АнгелаСирияГерманияКризис в Сирии
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