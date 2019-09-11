Пластмассовые цепи и нарисованная кровь. Как иранцы встретили Ашуру

Несмотря на то, что Ашура — это траур по погибшему в VII веке имаму Хусейну, все это, скорее, напоминает большой религиозный карнавал

В понедельник и вторник по всему Ирану прошли церемонии и обряды, приуроченные к одному из самых значимых религиозных событий в стране — Ашуре. Эти дни считаются общенациональным трауром, но на деле превращаются в красочное действие, притягивающее внимание людей со всего мира. Ашура — это память о трагических событиях, произошедших в VII веке. В 680 году внук пророка Мухаммеда, признанный мусульманами-шиитами третьим имамом, Хусейн ибн Али вышел с небольшим отрядом из Мекки. Он намеревался отправиться в Куфу, жители которой попросили его положить конец жестокому правлению наместника халифа Язида, который управлял городом. Однако добраться до места Хусейну было не суждено. Навстречу отряду имама халиф направил свои войска, которые в ходе битвы при Кербеле в Ираке убили Хусейна и всех его ближайших сподвижников. Это событие стало одним из базовых элементов идеологии мусульман-шиитов, положило начало культу мучеников — шахидов. Без фанатизма В массовом сознании Ашура — это кровавые ритуалы, когда люди бьют себя мечами и цепями, намеренно нанося себе увечья. Ровно такой образ запечатлел великий русский художник Василий Верещагин на картине "Религиозная процессия на Мухаррам в Шуше". Однако сегодня формулировка "кровавый праздник", скорее, является квинтэссенцией ложного восприятия Ашуры в Иране. Во-первых, это событие является трауром, его никак нельзя праздновать или отмечать. Во-вторых, кровавым сегодня его назвать никак нельзя. На протяжении как минимум полувека шииты всего мира все больше склоняются к образному толкованию страданий, без нанесения телесных ран. В Иране же бить себя всерьез в эти дни не только не принято, но официально запрещено законом.

Вместо этого религиозные иранцы звонко бьют себя ладонями в грудь, поют гимны и плачут, слушая истории про имама Хусейна. Цепи тоже есть, но теперь они не для нанесения ран, как использовались прежде, а лишь для участия в публичных церемониях. Есть также детский вариант — цепи из пластмассы. Молодые сорванцы, одетые по религиозным канонам, с восторгом стучат этим орудием по своей спине — шума много, а боли нет. В Тегеране Ашура проходит без особого размаха. На улицах появляются черные траурные знамена и специальные ларьки, где разливают бесплатный чай. В остальном город продолжает жить в прежнем темпе. Для религиозных жителей столицы это событие продолжает играть особую роль, но для стороннего наблюдателя разница может показаться не столь существенной. Совсем другая история в более традиционных и консервативных городах вроде Кума, Кашана, Зенджана и Йезда. Здесь не заметить Ашуру невозможно. Меняются не только улицы городов, но и одежда местных жителей — в эти дни все ходят исключительно в черном. Поэтому знающие люди в поисках настоящей Ашуры выбираются из столицы и отправляются в те места, где продолжают жить вековые традиции. Народный театр "Я слышала, ты хочешь увидеть Тазие. Завтра утром мы с мужем едем в его родную деревню Нашадж. Там будет Тазие", — говорит Фатима, которая работает в гостинце в Кашане. На следующий день корреспондент ТАСС направился в горное селение, чтобы посмотреть на это необычное действие. Тазие — что-то вроде народного театра, который изображает сцены трагической гибели имама Хусейна и его сподвижников. При этом истории каждого из главных героев этого события отведено отдельное представление.

"Сегодня Тазие посвящено гибели Али Акбара, сына имама Хусейна", — сообщает программу Фатима. В деревне это, разумеется, центральное событие дня. В Тазие не принимают участие профессиональные актеры — все роли исполняют местные жители. До начала действия в доме родителей мужа Фатимы активно обсуждают предстоящее представление. "А что у нас сегодня? А кто будет Али Акбаром? Хасан? Да ладно, кто тебе сказал? А он думаешь справится? А имам Хусейн сегодня кто?" — идет обсуждение на ковре за чаем. Само представление начинается на центральной площади. Сцену с четырех сторон окружают сидячие места, разделенные на женскую и мужскую половины. Все зрители одеты в черное: на женщинах — чадра, на мужчинах — рубашки. Среди участников спектакля только представители мужского пола. Женские роли исполняют облаченные в черное с ног до головы актеры. Диалоги героев затянутые и в большинстве случаев произносятся нараспев. Имам Хусейн читает текст по листочку. Главным способом привнести динамику служит появление солдат армии Язида, которые раз в 15–20 минут подъезжают на конях к сцене и начинают обмениваться репликами с добрыми силами. Ориентироваться просто: плохие — в красном, хорошие — в зеленом.

Представление продолжается больше трех часов. Многие зрители под впечатлением от трагизма происходящего не могут сдержать слез. После Тазие они начинают расходиться, параллельно обсуждая между собой увиденное действие: "Не, Али Акбар не был хорош. Он должен трагично петь, высоким голосом"; "Али Акбар должен быть молодым, да и музыка плохая была"; "Да ладно, музыка была что надо, а вот дочь Хусейна немного подкачала — слишком высоко пела". Религиозный карнавал Йезд расположен в пустыне на юго-востоке Ирана. Два года назад уникальная архитектура города с его узкими улочками и глиняными жилищами была внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Есть еще как минимум одна здешняя особенность: это единственное место в Иране, где научились "продавать Ашуру". "К нам уже за несколько месяцев начинают поступать заявки от иностранных туристов, — рассказывает местный гид Давуд. — Так, в этом году приехала группа испанцев. Пару лет назад они уже тут были и под впечатлением от увиденного дали денег служителям мечети на еду для бедняков. И теперь эта группа вернулась".

В гостиницах выдают брошюры и предлагаются туры. Иностранцев собирают в группы и ведут в мечети на специальные балконы, откуда хорошо видно, как проходит церемония поминовения азадари. Оратор стоит на сцене и поет религиозные гимны, в то время как десятки собравшихся слушают его, периодически подхватывая его песнопения, и ритмично бьют себя в грудь ладонями. Атмосфера не хуже, чем на модных рок-концертах. "По всей стране проходят церемонии, посвященные Ашуре, но в провинции Йезд они особенно яркие, — рассказывает глава Федерации туристических гидов Ирана Мохсен Хаджи Саид. — Пожалуй, местные обычаи можно назвать самым впечатляющим действом среди шиитов всего мира. То, что происходит здесь, — это настоящий религиозный карнавал".

Кульминацией Ашуры в Йезде считается церемония нахльбардари. В мероприятии участвуют сотни людей, которые играют на барабанах, звонко бьют себя ладонями в грудь и символично наносят цепями удары по спине. Затем выходят главные участники исторических событий: сначала медленно появляется группа одетых в зеленые одежды конных всадников, среди которых имам Хусейн и его сподвижники. Затем, словно преследуя жертву, на лошадях выезжают облаченные в красное воины — армия халифа Язида. Под трагическую музыку и протяжные гимны враги имама побеждают в битве. На глазах завороженных зрителей красные солдаты с факелами сжигают полдюжины зеленых палаток — лагерь Хусейна. Наконец, десятки облаченных в черное людей поднимают и несут по кругу нахль — огромную деревянную конструкцию, символизирующую гроб убитого имама. Траур длинной 14 столетий "Зачем же шииты до сих пор плачут по человеку, который погиб 14 столетий назад?" — таким вопросом часто задаются иностранцы, увидевшие Ашуру в Иране. По словам аспиранта теологии из Йезда Сейеда Мустафы Минфендерески, "люди скорбят не просто по убитому имаму, этот вопрос имеет важное идеологическое значение". "Если бы дело было просто в скорби по человеку, то за столько лет вся боль, как бы сильна она ни была, притупилась бы. Задача поминальных церемоний не в том, чтобы страдать и плакать, а в том, чтобы помнить те уроки, которые преподал нам Хусейн ибн Али", — рассказывает он. Согласно объяснению Минфендерески, "важнейшим смыслом Ашуры является непринятие угнетения".