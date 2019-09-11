Премьер Индии призвал граждан выйти на уборку улиц от пластиковых отходов

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал в среду граждан страны вместе выйти до начала октября на улицы, чтобы очистить города и села от накопившихся пластиковых отходов. Премьер призвал население вычистить страну от пластика ко 2 октября, когда Индия будет отмечать 150-летие со дня рождения лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди.

"Я настоятельно призываю все группы добровольцев, действующих в селах, все группы гражданского общества, представителей общественных организаций, молодежных клубов, женских клубов, школ и колледжей, государственных и частных учреждений, я обращаюсь к каждой отдельной организации с призывом присоединиться к этой кампании. Мы должны сделать нашу страну свободной от пластика. Мы должны сделать это для нашего будущего поколения, для наших детей", - сказал Моди, выступая в среду в городе Матхура. Его выступление транслировали индийские телеканалы.

Моди призвал население присоединиться к кампании "Сваччхата хи сева" ("Служба контроля за чистотой") - совместным акциям по уборке территории, подобным российским субботникам, которые периодически проводятся в рамках общенациональной кампании "Сваччх бхарат" ("Чистая Индия").

Ранее Моди и правительство страны заявили об отказе от одноразовых пластиковых сумок и пакетов со 2 октября 2019 года.

"Каждый раз, когда вы идете по магазинам, откажитесь от использования пластиковых сумок и пакетов, берите с собой хлопчатобумажные сумки или сумки из экологически безвредных материалов. Продавцы должны взять на себя обязательство максимально отказаться от пластиковой упаковки. Я также настаиваю на том, чтобы государственные учреждения и государственные программы также обходились без пластика", - добавил премьер Индии.

Тем временем президент Индии Рам Натх Ковинд на своей странице в Twitter в среду также сообщил, что Индия намерена полностью избавиться от пластика одноразового использования к 2022 году.