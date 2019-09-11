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Парламентские выборы на Украине - 2019

Профильный комитет Рады рекомендовал депутатам распустить ЦИК Украины

Основанием для соответствующей инициативы президента стали противоправные действия Центризбиркома, отметили в партии "Слуга народа"

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Профильный комитет Верховной рады рекомендовал депутатам принять предложенное президентом Владимиром Зеленским постановление о роспуске Центральной избирательной комиссии Украины. Решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Центризбиркома поддержало большинство членов комитета.

Для окончательного принятия решения, согласно закону о ЦИК, депутаты Рады должны поддержать его конституционным большинством из 300 голосов.

Представление президента о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии поступило в Комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 9 сентября. Заместитель главы комитета, депутат от фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко сообщила, что представление президента является мотивированным. Она уточнила, что основанием для такой инициативы стали противоправные действия Центризбиркома, в частности во время парламентской кампании. Речь идет о решениях, действиях или бездеятельности комиссии относительно регистрации кандидатов в депутаты, ее предвзятости в этих вопросах и решениях ЦИК, которые были отменены судами.

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УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПарламентские выборы на Украине - 2019
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