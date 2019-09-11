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Акции протеста в Гонконге
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Посла Германии вызвали в МИД Китая из-за встречи Мааса с активистом Гонконга

Китайский посол в Берлине У Кэнь подчеркнул, что встреча министра иностранных дел ФРГ с Вонгом может иметь негативные последствия для двусторонних отношений

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Посол Германии в Пекине был вызван в МИД КНР из-за короткой встречи министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса с активистом оппозиции Гонконга, участником радикального протестного движения Demosisto Джошуа Вонгом в Берлине. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на китайского посла в Берлине У Кэня.

"Мы выразили наше глубокое недовольство", - приводит агентство его слова. По мнению дипломата, "инцидент" [встреча Мааса с Вонгом] может иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

В МИД ФРГ агентству подтвердили, что германский посол побывал в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Маас побеседовал с Вонгом на торжественном вечере BILD100, организованном в понедельник газетой Bild и прошедшем в историческом здании Рейхстага. Активист был туда приглашен в качестве почетного гостя.

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