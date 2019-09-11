НАТО: США не заинтересованы в размещении в Евразии крылатых ракет наземного базирования

БРЮССЕЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. США не заинтересованы в размещении в Евразии крылатых ракет наземного базирования, находившихся до 2 августа под запретом ныне расторгнутого Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку американцам достаточно ракетных систем морского и воздушного базирования и складированных в Европе запасов тактического ядерного оружия. Такое мнение высказала заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, выступая с речью о ядерном сдерживании в университете в Осло. Полный текст ее выступления опубликовала в среду пресс-служба альянса.

"Можно сказать, на самом деле, что ракеты средней дальности наземного базирования не очень нужны США для сдерживания в Евразии, поскольку для их размещения нужно искать специальные базы. Поэтому США уже разместили в регионе очень мощные морские и воздушные платформы ракетного базирования", - заявила она. Готтемюллер, упомянув о ДРСМД, повторила обязательную для всех чиновников НАТО фразу, что за односторонний выход США из этого договора ответственность несет Россия, якобы его не соблюдавшая.

Готтемюллер также признала, что США со времен холодной войны продолжают хранить в европейских странах тактические авиационные бомбы. При этом, по ее мнению, Россия не должна беспокоиться об этих запасах, поскольку "США сохраняют над ними полный контроль", который они не намерены передавать никаким другим странам. В то же время она подчеркнула, что США охотно подключают неядерные страны НАТО для обслуживания и поддержки "американских ядерных миссий в Европе". Речь может идти например об использовании истребителей неядерного государства, сопровождающих американский стратегический бомбардировщик.

Согласно информации, подтвержденной ранее в этом году в докладе Парламентской ассамблеи НАТО, США со времен холодной войны хранят на пяти авиабазах в Бельгии, Германии, Нидерландах и Италии, а также на базе "Инджирлик" в Турции до 150 тактических атомных авиабомб.