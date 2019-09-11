Бурджанадзе: Грузия станет местом противостояния США и России, если вступит в НАТО

ТБИЛИСИ, 11 сентября. /ТАСС/. Грузия окажется в эпицентре противостояния США и России в случае, если она вступит в НАТО, что пагубно отразится на будущем республики. Об этом в среду заявила экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе в эфире телекомпании Pirveli.

"Это (вступление в НАТО - прим. ТАСС) означает, что мы на нашей маленькой территории расположим две противоборствующие военные силы. Любой маленький конфликт между ними будет для Грузии пагубным. Мы делаем то, чего стараются не делать остальные государства. Мы стараемся превратить нашу маленькую родину местом противостояния двух "слонов" в плане огромного ядерного потенциала", - сказала Бурджанадзе.

Бывший председатель парламента также отметила важность начала прямого диалога с Россией, подчеркнув, что приветствовала бы такой шаг со стороны нового премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. "Меня это только порадовало бы, однако это произойдет только в том случае, если премьер-министр будет ориентирован не на защиту миллиардов Бидзины Иванишвили (председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - прим. ТАСС), а на государственные интересы", - добавила она.

Экс-генсек НАТО Андер Фог Расмуссен во вторник в интервью грузинской телекомпании IMEDI предложил вариант вступления Грузии в НАТО по схеме, при которой пятая статья устава альянса о коллективной безопасности не распространялась бы на ситуацию с Абхазией и Южной Осетией. По словам бывшего генсека НАТО, альянс уже использовал подобную схему в отношении Германии, когда страна была поделена на ФРГ и ГДР. В соответствии с пятой статьей устава НАТО, "договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов, в ноябре 2002 года тогдашний президент страны Эдуард Шеварднадзе (1928-2014) на саммите в Праге заявил о желании республики стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили.

Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на вступление в НАТО, назвав в то же время важнейшей задачей "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии". В 2015 и 2016 году Тбилиси посещал генсек альянса Йенс Столтенберг, уверявший, что Грузия станет членом НАТО, но при этом отмечавший, что не может назвать точных сроков вступления страны в альянс.