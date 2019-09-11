ЦИК Украины назвала решение о ее роспуске политическим

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины считает, что представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава комиссии может быть политически мотивированным решением, и в этом случае оно может повлечь ответственность главы государства и парламента. Соответствующее заявление Центризбиркома обнародовано в среду на странице комиссии в Facebook.

"Если рассматривать начало процесса досрочного прекращения полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии как политический шаг или политически мотивированное решение, считаем необходимым акцентировать, что такие действия влекут за собой и политическую ответственность как президента Украины, так и Верховной рады Украины. Комиссия готова принять такое решение", - сказано в заявлении.

При этом в ЦИК подчеркнули, что комиссия отказывается воспринимать "все обвинения, которые нивелируют факт проведения честных, демократических выборов и их признание народом Украины и международным сообществом". В заявлении ЦИК также отмечено, что все действия и решения в период избирательной кампании и после нее, связанные с прошедшими выборами, были непредвзятыми и законными.

Ранее в среду профильный комитет Верховной рады рекомендовал депутатам принять предложенное президентом Владимиром Зеленским постановление о роспуске Центральной избирательной комиссии Украины. Решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Центризбиркома поддержало большинство членов комитета. Для окончательного принятия решения, согласно закону о ЦИК, депутаты Рады должны поддержать его конституционным большинством из 300 голосов.

Представление президента о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии поступило в Комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 9 сентября. Заместитель главы комитета, депутат от фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко сообщила, что представление президента является мотивированным. Она уточнила, что основанием для такой инициативы стали противоправные действия Центризбиркома, в частности, во время парламентской кампании. Речь идет о решениях, действиях или бездеятельности комиссии относительно регистрации кандидатов в депутаты, ее предвзятости в этих вопросах и решениях ЦИК, которые были отменены судами.