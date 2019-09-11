Гуайдо назвал ценными инициативы по договору об иностранной военной помощи в Венесуэле

КАРАКАС, 12 сентября. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо поблагодарил страны Организации американских государств (ОАГ) за рассмотрение возможностей применения Межамериканского договора о взаимной помощи (TIAR) по отношению к ситуации в Венесуэле. Речь идет о документе, который позволяет задействовать широкий спектр мер, включая международное военное участие.

"Венесуэла двигается к свободе при поддержке международного сообщества, которое осознает серьезный кризис в нашей стране. Мы ценим поддержку большинства стран ОАГ и просим остальных оценить масштабы кризиса, от которого страдают венесуэльцы, и рассмотреть пути его решения", - написал оппозиционер в Twitter.

Межамериканский договор о взаимной помощи - соглашение, подписанное в 1947 году в Рио-де-Жанейро большинством американских стран, входящих в ОАГ. Это документ также известен под названием Пакт Рио. Его главный принцип заключается в том, что нападение на любую страну из числа подписавшихся будет означать нападение на все страны - участницы договора. Несмотря на тот факт, что документ был подписан в 1947 году, последнее государство - участник пакта ратифицировало его лишь в 1982 году. Позднее Эквадор, Венесуэла, Боливия и Никарагуа от имени Боливарианского альянса народов Америки (АЛБА) вышли из этого соглашения. В июле парламент Венесуэлы, находящийся под контролем оппозиции, одобрил возвращение страны к TIAR. Однако, Верховный суд республики признал это решение недействительным.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики - прим. ТАСС), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.