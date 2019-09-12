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Силовики проводят обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов

Обыски проходят в киевском аэропорту "Жуляны"

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины проводят обыски в киевском аэропорту "Жуляны" по делу об использовании бывшим президентом Петром Порошенко поддельных паспортов при полете за рубеж. Об этом в четверг сообщил первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

"В аэропорту "Жуляны" продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полете на Мальдивский архипелаг", - написал он.

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