Лукашенко назвал начавшуюся избирательную кампанию в белорусский парламент вакханалией

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал начавшуюся в стране избирательную кампанию вакханалией, а сами предстоящие в ноябре парламентские выборы - репетицией к предстоящим президентским. Об этом он заявил в четверг в ходе назначения руководителей местных органов власти, сообщает президентская пресс-служба.

"В политике, я уже сказал, мы начали сдавать экзамен. Сегодняшняя предвыборная вакханалия, иначе ее не назовешь, перед парламентскими выборами говорит о том, что это просто репетиция президентских выборов", - сказал Лукашенко. - Нам постараются не позволить спокойно пройти эти периоды, а мы должны провести [выборы] так, как положено, в стране управляемой, для себя мы должны провести эти выборы".

По его словам, власти должны придерживаться при этом избранной тактики. Глава государства отметил, что, если во время парламентской кампании будут критиковать и наносить удары по каким-то людям, то это будут удары с дальним прицелом - по президенту. "Так и происходит сейчас. Порой бьют незаслуженно, непорядочно, нечестно, прицеливаясь в президента. Я к этому готов. Хочу, чтобы вы были начеку и знали, что мы не можем позволить расшатать страну. Кому это хочется сделать, вы знаете", - отметил он.

Выборы в Палату представителей (нижняя палата парламента) назначены на 17 ноября, в Совет Республики (верхняя палата парламента) - на 7 ноября. Выборы президента Белоруссии должны состояться в 2020 году, не позднее 30 августа. Глава ЦИК республики Лидия Ермошина ранее называла 30 августа наиболее вероятной датой выборов президента.