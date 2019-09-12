Госбюро расследований Украины подтвердило проведение обысков в "Укроборонпроме"

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) действительно проводит обыски в государственном концерне "Укроборонпром" по делу о злоупотреблении служебным положением со стороны руководства Национального банка Украины (НБУ) в 2016 году. Об этом в четверг заявил директор Бюро Роман Труба.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что правоохранительные органы проводят обыски по делу о хищениях в оборонной сфере, в котором фигурирует бывший президент Петр Порошенко. По сообщению Портнова, обыски проводятся у экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, а также в "Укроборонпроме" и структурах, "принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств".

"ГБР проводит обыски в концерне "Укроборонпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав. Все следственные действия, которые там происходят, санкционированы. Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году", - написал в своем Telegram-канале Труба. Он уточнил, что в ходе обысков следователи изымают документы и другие вещественные доказательства, и подчеркнул, что "никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны "Укроборонпрома" пока нет".

6 августа этого года тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура заподозрила Гонтареву, а также бывшего замглавы администрации президента Алексея Филатова и экс-главу администрации президента Бориса Ложкина в пособничестве в незаконном завладении примерно $6 млн. СМИ сообщали и о других делах, в рамках которых звучала фамилия Гонтаревой. 3 сентября стало известно, что суд разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) осуществить принудительный привод Гонтаревой на допрос в рамках дела о ее соучастии в хищении средств госконцерна "Укроборонпром". Решение суда связано с тем, что экс-глава регулятора дважды не явилась на допрос в ГБР.

По информации СМИ, экс-глава НБУ находится в Лондоне. Гонтарева занимала пост главы Нацбанка Украины с 2014 года по 2018 год. 30 августа она сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона и она находится в госпитале. По ее словам, полиция устанавливает, был ли это несчастный случай.

Госконцерн "Укроборонпром", объединяющий предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, в феврале оказался в центре коррупционного скандала, что стоило экс-президенту страны Петру Порошенко значительного падения рейтинга перед очередными выборами главы государства. После скандала власти Украины заявили о намерении ликвидировать предприятие, однако позже приняли решение реформировать его.