СМИ: Facebook на сутки блокировал чат-бот партии Нетаньяху за антиарабское сообщение

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сентября. /ТАСС/. Мессенджер Facebook на сутки блокировал в четверг чат-бот партии "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за рассылку разжигающего ненависть по отношению к арабам сообщения. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По ее данным, в среду чат-бот официальной страницы партии главы израильского кабмина распространил сообщение с призывом голосовать на предстоящих 17 сентября повторных парламентских выборах в Израиле за "Ликуд" с тем, чтобы предотвратить создание левого правительства с участием арабов, которые, как утверждалось в сообщении, якобы хотят уничтожить женщин, детей и мужчин и допустить появление ядерного оружия у Ирана. The Jerusalem Post сообщает, что чат-бот блокирован на сутки из-за "нарушения политики противодействия разжиганию ненависти" Facebook.

Представители "Ликуд" заявили, что сам Нетаньяху "не читал, не видел и не утверждал это сообщение", а опубликовано оно было "из-за ошибки сотрудника штаба партии".