Новый постпред США при ООН приступила к работе

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Новый постпред США при ООН Келли Крафт в четверг вручила верительные грамоты генсеку ООН Антониу Гутерришу и официально приступила к работе в организации.

"Большое спасибо за прием", - сказала она, пообещав приложить максимум усилий для достижения успехов на своём посту.

В своем первом выступлении перед журналистами Крафт пообещала способствовать разрешению конфликтов мирным путем и быть рупором американской демократии. Дипломат подчеркнула, что приступает к работе в ООН "в качестве рупора непоколебимой приверженности Америки демократии, свободе, правам человека, и, когда это возможно, мирному разрешению конфликтов".

Как стало известно ТАСС, Келли Крафт прибыла в Нью-Йорк в среду. У постпреда РФ Василия Небензи пока не было с ней отдельной встречи, они кратко познакомились перед заседанием Совета Безопасности ООН в четверг.

"В мире, полном гуманитарных кризисов и геополитических вызовов, устойчивое лидерство США является абсолютно критичным, и я планирую обеспечить его", - продолжила она, пообещав "защищать американские ценности и интересы, поддерживать друзей и союзников, быть заступником бедных и слабых".

Она назвала ООН "структурой, которая фундаментальным образом привержена реализации прав и свобод человека по всему миру".

Что известно о Крафт

Сенат Конгресса США 1 августа утвердил кандидатуру Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН. Ее поддержали 56 сенаторов, против высказались 34 законодателя. Ранее на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты Конгресса дипломат заявила, что Россия не является другом Соединенных Штатов, и поэтому Вашингтон продолжит оказывать максимальное давление на Москву. Она также отметила, что США необходимо сохранять "центральную лидирующую роль" в организации.

Должность постпреда США при ООН оставалась вакантной почти год после того, как предшественника Крафт - Никки Хейли объявила о своей отставке в октябре прошлого года. 7 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть на эту должность Хезер Науэрт, занимавшую тогда пост главы пресс-службы Госдепартамента США. Однако, она сняла свою кандидатуру в середине февраля по семейным обстоятельствам. Тогда американский лидер предложил на эту должность посла США в Канаде Келли Крафт.

В 2004-2005 гг. она курировала финансовые вопросы отделения Республиканской партии в штате Кентукки. Крафт помогала собирать средства для избирательных кампаний губернатора Эрни Флетчера, сенатора Митча Макконнелла и конгрессмена Хэла Роджерса. Во время президентских выборов в США в 2004 году она поддерживала Джорджа Буша - младшего. В период его президентства в 2007 году занималась политикой США в Африке в постоянном представительстве при ООН.

Во время президентских выборов 2016 года Крафт поддержала кандидатов-республиканцев - сначала Марко Рубио, а затем Трампа. По данным американских СМИ, вместе с нынешним супругом Джо Крафтом она пожертвовала на предвыборную кампанию действующего президента около $2 млн.