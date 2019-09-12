Рада нового созыва впервые отклонила законопроект, поставленный на голосование

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Верховная рады Украины нового созыва впервые провалила голосование за законопроект, предложенный президентской фракцией "Слуга народа". В четверг в сессионном зале не нашлось необходимых 226 голосов для одобрения документа, который предполагал отмену действий большинства актов СССР и УССР на территории Украины. До сих пор новый парламент принимал все законопроекты, которые ставились на голосование.

"Законопроект отклонен", - сказал после голосования первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, отметив, что документ поддержали только 214 парламентариев. За законопроект, в частности, отдали голоса 210 представителей "Слуги народа" из 254, а также четверо внефракционных депутатов.

Предложенный в четверг документ предполагал отмену всего советского законодательства за небольшим исключением. Эти исключения касались обретения Украиной независимости, регулирования в таких сферах, как административно-территориальное устройство, государственная граница и международные обязательства.

С резкой критикой предлагаемых изменений выступила фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ее депутаты обратили внимание на то, что такой шаг способен привести к юридическому коллапсу в целых областях жизни, которые до сих пор регулируются старым законодательством УССР. В качестве примера депутат Наталия Королевская назвала Трудовой кодекс и связанные с ним подзаконные нормативно-правовые акты. Поэтому недопустимо отменять прежнее законодательство без принятия нового, подчеркнула она.