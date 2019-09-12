В Лондоне задержали основателя природоохранной организации Extinction Rebellion

ТАСС, 12 сентября. Полиция Лондона задержала в четверг основателя экологического движения Extinction Rebellion Роджера Хэллама после интервью немецкому журналу Der Spiegel. Как сообщил журнал, задержание может быть связано с планами активистов организовать блокаду лондонского аэропорта Хитроу 13 сентября.

По информации Der Spiegel, вместе с Хэлламом был задержан еще один активист. На странице группы Heathrow Pause в Twitter уточняется, что им является Майк Линч-Уайт.

Активисты утверждают, что у них есть фото- и видеозаписи момента задержания. На момент публикации заметки эти материалы не обнародованы. В интервью для Der Spiegel Хэллам заявил, что "готов сесть в тюрьму" за свои протестные акции.

В конце августа радикалы из Heathrow Pause объявили, что намерены с 13 сентября начать запуск беспилотников вблизи аэропорта Хитроу.

Группа Heathrow Pause откололась от экологического движения Extinction Rebellion. В апреле активисты Extinction Rebellion на протяжении двух недель блокировали движение на транспортных магистралях Лондона, мешали работе метро и перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи, требуя от властей страны активных действий, направленных на борьбу с изменением климата. В ходе апрельских протестов британская полиция задержала более тысячи человек.