В Южной Осетии сообщили об увеличении Грузией группировки на границе

ЦХИНВАЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Грузинская сторона увеличивает группировку на границе с Южной Осетией и строит новые блокпосты. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии.

В ведомстве отметили, что в КГБ поступает информация об активизации деятельности МВД Грузии на отдельных участках государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией.

"В частности, на грузинской территории напротив н. п. Гром Цхинвальского района Южной Осетии сотрудниками МВД Грузии осуществляется рекогносцировка местности, а также проводятся подготовительные работы для установки дополнительных наблюдательных пунктов или блокпостов. Также в населенном пункте Адзви Горийского муниципалитета, граничащего с селом Арцеу Цхинвальского района Южной Осетии, произошло увеличение численности личного состава грузинской полиции с 8 до 40 человек. На посту расположены один бронетранспортер "Отокар-Кобра" и четыре автомашины Toyota Hilux, - сообщили в пресс-службе КГБ.

Кроме того, уточнили в ведомстве, увеличение численности личного состава МВД Грузии с 6 до 12 человек произошло на постах в населенных пунктах Адзвистави и Ахалубани Горийского муниципалитета. "В населенном пункте Хурвалети Горийского муниципалитета начаты строительные работы по установлению поста полиции МВД Грузии. В частности, строительная бригада осуществила разрушение ветхого домовладения и провела расчистку площадки с использованием строительной техники", - отметили в КГБ.

В комитете считают, что "активность грузинских силовиков на югоосетино-грузинском участке государственной границы направлена на дестабилизацию обстановки, размывание режима госграницы и создание предпосылок для эскалации напряженности".

О ситуации на границе

Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его. На встрече в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) 29 августа при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза делегация Южной Осетии потребовала убрать грузинский блокпост и покинула встречу из-за отказа Грузии пойти на компромисс. После этого Южная Осетия выставила у села блокпосты и усилила присутствие в приграничном районе. По инициативе югоосетинской стороны 30 августа состоялась техническая встреча участников формата МПРИ, где обсуждался вопрос о снятии грузинского блокпоста. Стороны вновь не пришли к компромиссу, и было решено продолжить обсуждение 2 сентября. Единственное требование югоосетинской стороны - снятие блокпоста грузинской стороной.

5 сентября сообщалось, что Южная Осетия заняла одну из высот на линии границы с Грузией в районе села Уиста и подняла флаг республики на западной точке югоосетино-грузинской границы. По данным КГБ республики, линия прохождения госграницы Южной Осетии обозначена "в декрете Всегрузинского центрального исполнительного комитета советов и Совета народных комиссаров ССР Грузии об образовании автономной области Юго-Осетии в качестве линии административной границы автономной области". В Цхинвале называют свои действия гуманитарной акцией, которая носит исключительно мирный характер. Там подчеркивают, что "пограничный пост на стратегически важной высоте препятствует попыткам грузинской стороны установить контроль над частью территории Южной Осетии в районе населенного пункта Уиста" и "направлен на обеспечение безопасности проживающих там граждан республики".