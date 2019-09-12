Союз журналистов Кубы считает цензурой блокировку аккаунтов СМИ острова в Twitter

ГАВАНА, 12 сентября. /ТАСС/. Блокировка учетных записей ряда ведущих кубинских СМИ и журналистов в Twitter является актом цензуры и должна быть прекращена. Соответствующее заявление в четверг распространил Союз журналистов Кубы.

"Союз журналистов Кубы решительно осуждает подобное ограничение пространства для выражения идей путем массовой цензуры в отношении журналистов и средств массовой информации. Мы требуем, чтобы заблокированные учетные записи были немедленно восстановлены, поскольку они никак не нарушали политику Twitter, в то время как платформа вопиюще наступает на их права, не позволяет выполнять свою работу и пытается воспрепятствовать освещению важнейших событий в нашей стране", - говорится в документе.

Ранее в среду страницы нескольких ведущих СМИ Кубы в Twitter были одновременно заблокированы администрацией социальной сети во время обращения к гражданам председателя Госсовета и Совета министров острова Мигеля Диас-Канеля, транслировавшегося в эфире государственного телевидения.

При попытке открыть страницы в Twitter газеты Granma, радиостанции Radio Rebelde, интернет-портала Cubadebate и информационно-аналитической программы Mesa redonda, на которую был приглашен кубинский лидер, пользователям сообщается, что действие учетной записи приостановлено. МИД острова назвал подобные действия "очевидной согласованной операцией с целью ограничить заявления революционеров в защиту истины".

Позже в четверг была заблокирована учетная запись корреспондента телеканала RT на острове Оливера Саморы. Он сообщил ТАСС, что модераторы Twitter никак не объяснили свои действия. По словам Саморы, аккаунт был связан с его профессиональной деятельностью в качестве корреспондента телеканала.