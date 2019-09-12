Земан назвал позором для Чехии решение переместить памятник маршалу Коневу

ПРАГА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан назвал позором для республики решение властей района Прага-6 переместить расположенный на его административной территории памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом президент заявил в интервью, которое транслировалось в четверг по телеканалу Barrandov.

"Это (решение переместить памятник Коневу - прим. ТАСС) позор для нас, - подчеркнул Земан. - Конев - символ воинов [Красной армии], погибших при освобождении Праги. Их было примерно 13 тысяч. Он и символ красноармейцев, павших при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тысяч".

Президент резко отозвался о старосте района Прага-6 Ондржее Коларже, который является инициатором перемещения памятника с общественной территории. "Староста Праги-6, как бы выразиться более вежливо, является человеком, у которого отсутствует стабильность во взглядах", - сказал Земан.

Он также напомнил, что на территории этого района находятся объекты ВС Чехии. Перемещение и установка монумента на территории одного из них, по словам президента, было бы достойным решение ситуации вокруг памятника Коневу.

Совет района Прага-6 большинством голосов принял в четверг постановление о переносе памятника Коневу. На его месте должен был установлен мемориал освобождению Праги. Муниципалитет района найдет площадку, на которую будет перемещен монумент советскому маршалу.

Власти Праги-6 объявят общественный конкурс на создание проекта будущего мемориала. На встрече районного совета отмечалось, что он должен отражать подвиг павших красноармейцев, а также трагическую судьбу получивших чехословацкое гражданство выходцев из СССР, которые бежали от сталинских репрессий. Они были вывезены в 1945 году советской контрразведкой "Смерш" из чешской столицы в Гулаг.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году в честь 35-й годовщины освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал полководец.