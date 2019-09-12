Госдеп: встречи представителей США и КНДР на полях Генассамблеи ООН не запланированы

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Представители Соединенных Штатов и КНДР не планировали проведение встреч на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила в четверг на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Нет никаких встреч, о которых мы могли бы объявить", - сказала она, отвечая на вопрос о возможных контактах на полях ГА ООН.

При этом, по словам Ортэгус, США и международное сообщество хотят того, чтобы Пхеньян вернулся к переговорам о денуклеаризации. "Цель остается той же", - подчеркнула представитель Госдепартамента.

"Мы видели по крайней мере признаки того, что они готовы вернуться к переговорам", - отметила также Ортэгус, комментируя заявление КНДР о том, что руководство страны рассчитывает возобновить переговоры с США о денуклеаризации в конце сентября. "Мы приветствуем это заявление", - добавила она.

Переговоры о денуклеаризации

30 июня между лидерами США и КНДР Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по итогам этой встречи заявил, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры на рабочем уровне, однако в течение прошедших двух месяцев возобновление контактов не произошло.

В понедельник агентство ЦТАК, опубликовавшее официальное заявление первого замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщило о том, что руководство республики рассчитывает возобновить переговоры с США о денуклеаризации Корейского полуострова в конце сентября. Трамп позитивно отреагировал на это известие.

Открытие 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН запланировано на 17 сентября. Общие прения начнутся 24 сентября.