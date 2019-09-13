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Байден считает, что США должны подключить союзников к торговому спору с Китаем

Бывший вице-президент США добавил, что Китай следует отказаться от "порочных методов"

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, являющийся лидером предвыборной гонки среди демократов, полагает, что Вашингтон должен подключить своих союзников и партнеров к торговым спорам с Китаем. Об этом он заявил на третьих теледебатах участников предвыборной гонки демократов. Они проходят в четверг в Хьюстоне (штат Техас), трансляцию ведет телеканал ABC.

"Нам нужно устроить, чтобы мир заставил Китай отказаться от порочных методов", - сказал он. По словам Байдена, на США приходится "25% мировой экономики". "Нам надо, чтобы еще 25% были на нашей стороне", - добавил он. "Если мы не установим правила [в мировой торговле], их будет устанавливать Китай", - подчеркнул бывший вице-президент США.

Байден считается сейчас лидером среди политиков, претендующих на выдвижение кандидатом на пост президента США от демократов. Согласно опросам, рейтинг бывшего вице-президента находился в последние дни на уровне примерно от 22% до 33%.

Теги
СШАКитайБайден, Джозеф (Джо)Торговая войнаВыборы президента США - 2020
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