Байден считает, что США должны подключить союзников к торговому спору с Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, являющийся лидером предвыборной гонки среди демократов, полагает, что Вашингтон должен подключить своих союзников и партнеров к торговым спорам с Китаем. Об этом он заявил на третьих теледебатах участников предвыборной гонки демократов. Они проходят в четверг в Хьюстоне (штат Техас), трансляцию ведет телеканал ABC.

"Нам нужно устроить, чтобы мир заставил Китай отказаться от порочных методов", - сказал он. По словам Байдена, на США приходится "25% мировой экономики". "Нам надо, чтобы еще 25% были на нашей стороне", - добавил он. "Если мы не установим правила [в мировой торговле], их будет устанавливать Китай", - подчеркнул бывший вице-президент США.

Байден считается сейчас лидером среди политиков, претендующих на выдвижение кандидатом на пост президента США от демократов. Согласно опросам, рейтинг бывшего вице-президента находился в последние дни на уровне примерно от 22% до 33%.