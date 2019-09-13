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Ситуация на Корейском полуострове

Сеул намерен добиваться от Пхеньяна возобновления встреч разделенных семей

Семьи были разделены во время войны 1950-1953 годов

СЕУЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Республика Корея будет добиваться от КНДР проведения встреч семей, разделенных войной 1950-1953 годов. Об этом заявил в пятницу южнокорейский министр объединения Ким Ён Чхоль на церемонии по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок.

"Как только межкорейские отношения восстановятся, Сеул поставит на повестку дня организацию встреч разделенных семей", - подчеркнул министр.

Праздничная церемония состоялась в пятницу в городе Пхаджу вблизи границы с КНДР. Такие мероприятия проводятся с 1970 года, в них принимают участие проживающие на Юге члены разделенных семей и представители южнокорейских властей.

В сентябре прошлого года Сеул и Пхеньян договорились создать постоянно действующий Центр воссоединения семей, организовать регулярные видеоконференции и почтовый обмен между Югом и Севером, но из-за последовавшего ухудшения межкорейских отношений эти договоренности не были выполнены.

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КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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