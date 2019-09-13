Китай отметил высокий уровень военно-технического сотрудничества с Белоруссией

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество Китая и Белоруссии является важным показателем стратегического партнерства двух стран, имеет крепкий политический фундамент и развивается на принципах взаимовыгодного доверия. Об этом заявил заместитель начальника главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Лю Шэн на заседании белорусско-китайского координационного комитета по сотрудничеству в области вооружений и военной техники.

"Оборонно-промышленные комплексы и Китая, и Беларуси каждый в отдельности имеют свои преимущества и в целом взаимодополняют друг друга, имеют хороший потенциал и перспективы для дальнейшего развития", - приводит в пятницу слова главы китайской делегации сайт Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии.

Председатель комитета Роман Головченко заявил, что "особый, стратегический характер отношений между двумя странами выстраивается последовательно и динамично по всей структуре взаимодействия, в том числе и в военно-технической сфере". В рамках ВТС, сказал Головченко, "страны вышли на оптимальную схему взаимодействия от поставок продукции военного назначения в интересах двух стран до совместных разработок и производства высокотехнологичной продукции".

По данным Госкомвоенпрома, на заседании стороны определили перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества, которые нашли отражение в итоговом протоколе заседания координационного комитета. Кроме того, сообщили в ведомстве, в рамках заседания был подписан ряд коммерческих контрактов.