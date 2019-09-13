СМИ: экс-премьер Турции ушел из партии Эрдогана, чтобы создать свою политическую силу

АНКАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Занимавший кресло премьер-министра Турции с 2014 по 2016 годы Ахмет Давутоглу объявил в пятницу о выходе из состава Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Тайип Эрдоган. Об этом пишет газета Cumhuriyet.

По информации издания, вместе с Давутоглу из ПСР ушли еще три политика. Бывший премьер отметил, что его не устраивает нынешний политический курс партии турецкого лидера.

Экс-премьер Турции также заявил о намерениях создать свою политическую силу. "С сегодняшнего дня на нас возложена историческая ответственность за создание нового политического движения. В связи с этим я приглашаю всех работать с нами независимо от их политических взглядов", - сказал Давутоглу.

Ахмет Давутоглу в мае 2009 года был назначен министром иностранных дел Турции, а спустя пять лет на общепартийном съезде ПСР он был избран председателем, а затем утвержден президентом Эрдоганом в качестве премьер-министра (как лидер правящей партии).

В мае 2016 года он сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ПСР на очередном съезде партии. По мнению аналитиков, решение Давутоглу вызвано его разногласиями с Эрдоганом по вопросам, связанным с ужесточением политики президента по отношению к СМИ, а также в связи с возобновившейся вооруженной борьбой с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (после срыва перемирия в июле 2015 года). Как пишет ряд турецких СМИ, несмотря на публичные заявления, Давутоглу не являлся сторонником изменения конституции с целью введения президентской формы правления, на чем настаивал Эрдоган.