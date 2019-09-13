Новая Зеландия ужесточит наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия

СИДНЕЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Новой Зеландии расширят перечень преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, а также ужесточат наказания за такие правонарушения. Об этом в пятницу сообщает издание New Zealand Herald.

Введение очередного пакета поправок в закон об обороте оружия в Новой Зеландии анонсировала премьер-министр страны Джасинда Ардерн. По ее словам, эти нововведения позволят Новой Зеландии присоединиться к протоколу ООН против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

По словам Ардерн, будут уменьшены с 10 до 5 лет сроки действия лицензий и ужесточен порядок их получения. "Мы должны сделать все возможное для того, чтобы только законопослушные граждане могли получать лицензии на [приобретение] огнестрельного оружия и использовать его. Новые шаги направлены на предотвращение попадания оружия в руки преступников", - цитирует издание премьер-министра Новой Зеландии.

Глава правительства также напомнила, что в ближайшие пять лет в стране будет создан онлайн-регистр для владельцев огнестрельного оружия, который будет хранить все сведения об обладателе лицензии, его личные данные, а также всю информацию о хранящемся оружии, включая его идентификационную маркировку и информацию обо всех передвижениях. Ожидается, что регистр позволит властям лучше контролировать законный ввоз и вывоз оружия из страны и поможет в борьбе с организованной преступностью.

Закон, запрещающий оборот штурмовых и полуавтоматических винтовок, а также боеприпасов к ним на территории Новой Зеландии вступил в силу 12 апреля. Эти меры стали ответом на нападения на две мечети в городе Крайстчерч 15 марта, в результате которых погиб 51 человек, еще 50 были ранены. Нападавшему - 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту - были предъявлены обвинения в убийствах, покушениях на убийства и совершении теракта, однако он заявил в суде, что не виновен в этих преступлениях. Слушания по делу состоятся 4 мая 2020 года, предполагается, что судебный процесс займет от 6 до 12 недель.