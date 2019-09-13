Кучма не верит в обмен пленными в Донбассе в ближайшее время

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Постпред Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма не верит в скорый обмен пленными в Донбассе.

"Огромный объем работы надо провести, этим сегодня и занимаемся. Так что надеяться, что быстро этот процесс произойдет, нельзя", - сказал он журналистам на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), сообщает агентство УНИАН.

Кучма пояснил, что перед обменом необходимо завершить правовые процедуры в отношении лиц, которые были задержаны украинскими правоохранительными органами на территории Донбасса, так как в отношении некоторых лиц еще продолжаются следственные действия.

На встрече контактной группы 17 июля в Минске сторонами конфликта в Донбассе было согласовано решение об обмене 208 удерживаемых Киевом представителей ДНР и ЛНР на 69 украинских силовиков, содержащихся на территории республик. Из них 50 человек находятся в ДНР и 19 - в ЛНР. Представители республик Донбасса заявляли, что готовы осуществить этот обмен до конца сентября.

Близкий к мирному переговорному процессу директор Центра политической конъюнкуры Алексей Чеснаков считает, этот обмен "будет существенным шагом для дальнейшего урегулирования конфликта". "Данная позиция обсуждалась в Берлине 2 сентября на встрече помощников и политических советников глав государств нормандской четверки, - сообщил он. - Насколько известно, она поддержана всеми участниками переговоров, а значит открыт дальнейший путь к обмену".

Последний крупный обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса прошел 27 декабря 2017 года. Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных. Стороны заявляли о готовности продолжить обмен, но с тех пор он не проводился.