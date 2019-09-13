США вновь провели операцию "по обеспечению свободы судоходства" в Южно-Китайском море

ТАСС, 13 сентября. Эсминец ВМС США Wayne Meyer прошел в пятницу близ островов в Южно-Китайском море, на которые претендуют несколько государств региона, прежде всего Китай. Об этом сообщил представитель 7-го флота американских ВМС, базирующегося в Йокосуке (Япония), Ринн Моммсен.

"Эсминец ВМС США Wayne Meyer бросил вызов ограничениям на мирный проход [кораблей], наложенный Китаем, Тайванем и Вьетнамом, а также оспорил претензию Китая на границы, которые включают в себя Парасельские острова", - приводит его слова агентство Reuters.

ВМС США регулярно проводят операции подобного рода в Южно-Китайском море. Правительство КНР осуждает такие действия и считает их провокационными.

Архипелаг Спратли и расположенные по соседству с ним Парасельские острова (Сиша) уже много лет остаются причиной напряженности в Южно-Китайском море. Хотя основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и материковый КНР, о частичных или полных претензиях на острова и прилегающие к ним воды также заявляют Бруней, Малайзия, Филиппины, а также китайский Тайвань. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья.